​В Югре сократился список дефицитных профессий

По данным сервиса hh.ru, в Ханты-Мансийском автономном округе на июнь 2025 года насчитывается 28 дефицитных профессий — то есть таких, где на одну вакансию приходится менее четырёх резюме. Это на 14% меньше, чем в начале лета прошлого года, когда таких специальностей было 37.

Наиболее острый кадровый дефицит наблюдается среди токарей и фрезеровщиков — на одну вакансию приходится лишь 0,9 резюме. Почти такая же ситуация в сфере общепита: повара, пекари и кондитеры — 1,2 резюме на вакансию.

Также востребованы:

мерчандайзеры — 1,3 резюме,

врачи и продавцы — по 1,5,

дворники и товароведы — по 2,1,

фармацевты и операторы станков — по 2,3,

маляры и администраторы магазинов — по 2,5,

курьеры, автослесари и автомеханики — по 2,6.

В дефиците остаются также риэлторы, сантехники, сварщики, заведующие аптекой, оценщики, ветеринары, машинисты и монтажники — по всем этим профессиям на вакансию приходится менее четырёх кандидатов.

В то же время ряд ранее дефицитных профессий вышел из списка: водители (7,3 резюме на вакансию), косметологи (4,4), геодезисты (5,5), швеи (10,0) и операторы call-центра (4,1) теперь чаще находятся на рынке труда.