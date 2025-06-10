ХМАО назвали лидером в России по темпам расселения аварийных домов

В ХМАО за пять лет из аварийного жилья в новые квартиры переехали 59 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«С 2019 года жилищные условия улучшили более 850 тысяч жителей аварийных домов. Было расселено 14,4 млн кв. м непригодного жилфонда», – отметил он.

По его словам, за это время в стране расселили более 850 тысяч жителей и вывели из эксплуатации 14,4 миллиона квадратных метров непригодного жилфонда.

После Югры наибольшее число переселенных граждан зафиксировали в Пермском крае и ЯНАО − по 54 тысячи человек, в Якутии – 49 тысяч, в Кемеровской области – 33 тысячи.