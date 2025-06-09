За неделю в Югре сгорело более 350 гектаров леса

С 2 по 8 июня на территории Югры потушили 22 лесных пожара на общей площади 353 га. Также огнеборцы ликвидировали одно ландшафтное возгорание в Берёзовском районе – оно охватило 12,6 га. Основной причиной пожаров стали сухие грозы, сообщают Депнедра Югры.

«По данным на 09:00 9 июня, в регионе действуют 5 лесных пожаров в Советском (1), Урайском (1) и Самаровском (3) лесничествах на общей площади, пройденной огнем, 271,2 га. Из них 3 локализованы на площади 146 га га в Советском (1) и Самаровском (2) лесничествах. Действующие ландшафтные пожары не обнаружены. В тушении задействованы 80 работников Авиалесоохраны Югры и 2 единицы техники», – передают в источнике.

С начала пожароопасного сезона, который начался 26 апреля, в Югре ликвидировали 32 лесных пожара, а также семь ландшафтных возгораний.