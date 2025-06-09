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​Небо над Югрой окрасится Клубничной Луной

Редкая Клубничная Луна взойдет над Югрой 11 июня

​Небо над Югрой окрасится Клубничной Луной
Фото: siapress.ru

В среду, 11 июня, жители Югры смогут наблюдать одно из самых красивых астрономических явлений − Клубничную Луну. Такое название редкое полнолуние получило в культуре американских индейцев, у которых оно совпадало с сезоном сбора клубники. Несмотря на романтичное название, сама Луна не станет ярко-красной, но на восходе ее оттенок может варьироваться от золотистого до розоватого.

«Для наблюдения за необычным явлением желательно выехать на открытую местность, где нет света от городской застройки», − отмечает преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Эксперт также отметил, что для жителей Северного полушария это будет наиболее низкое положение полной Луны над горизонтом до 2043 года. В Южном полушарии, наоборот, спутник поднимется выше обычного.

Какие астрономические события ждут россиян летом − читайте в нашем материале.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 106, комментариев: 0
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