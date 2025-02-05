В Ханты-Мансийске задержали студента из Африки за попытку сбыта наркотиков

В Ханты-Мансийске задержали 26-летнего студента из Африки по подозрению в распространении запрещенных веществ. По данным полиции, молодой человек легально находился в России и приехал для обучения в одном из вузов. В январе 2025 года он устроился на подработку в теневой интернет-магазин. Теперь ему грозит до пожизненного лишения свободы.

«В ходе личного досмотра задержанного обнаружен сверток, перемотанный изолентой черного цвета, внутри которого находился полимерный пакет с веществом светлого цвета. Согласно справке об исследовании, вещество содержит в своем составе синтетический психостимулятор производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 226, 91 гр.», − передает телеграм-канал «Полиция Югры».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения – арест.