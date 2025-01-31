В Сургутском районе откроют школу для будущих киберспортсменов

В Белом Яре появится первый в регионе Центр цифровых видов спорта для подготовки киберспортсменов. На его базе планируют проводить соревнования всероссийского и международного уровня. Об этом «Вестнику Сургутского района» сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Мы открываем первый в Югре центр цифровых видов спорта. Купили помещение, где детвора сможет профессионально, на серьезном уровне заниматься киберспортом. Если кто-то выберет для себя эту профессию или направление, будет здорово. Это направление сегодня востребовано, значит – надо развивать. Одной из задач ставим проведение соревнований российского, а может быть и международного уровня», – заявил глава Сургутского района.

Помимо Белого Яра, отделения Центра появятся еще в семи поселениях: Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской, Локосово и Угуте. Классы разместят на базе местных школ, что позволит школьникам заниматься киберспортом без необходимости ездить в другие города.