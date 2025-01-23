В Югре владельцы авто сами облегчают работу угонщикам

В ХМАО за 2024 год угнали 94 автомобиля. Чаще всего это происходило из-за халатности владельцев, которые оставляли ключи в замке зажигания. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

«Основным фактором совершения неправомерных завладений транспортом в Югре является халатное отношение собственников к своему движимому имуществу: ключи находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра, или преступник имел доступ к местам их хранения», – передают в источнике.

Наибольшее число угонов произошло в Нижневартовске, а реже всего преступники похищали машины в Радужном, Югорске и Белоярском районе. Самыми популярными среди злоумышленников стали авто отечественного производства «ВАЗ».

По каждому из 94 случаев были возбуждены уголовные дела, все автомобили уже вернули владельцам.