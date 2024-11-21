Губернатор Югры обсудил ключевые транспортные проекты региона с Маратом Хуснуллиным

На полях XVIII Международного форума, проходящего в рамках Транспортной недели в Москве с 16 по 21 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным.

Главной темой обсуждения стали федеральные проекты, реализуемые в Югре в 2024 году, а также строительство одного из важнейших инфраструктурных объектов региона — второго моста через Обь.

«На рабочей встрече обсудили реализацию в Югре масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Темой встречи также стала реализация других объектов дорожного строительства, которые повысят транспортную доступность нашего региона и других субъектов Уральского федерального округа в целом. Уверен, что достигнутые договоренности позволят нам опережающими темпами выполнить те задачи, которые сегодня стоят перед правительством Ханты-Мансийского автономного округа», — отметил Руслан Кухарук.

Марат Хуснуллин подчеркнул высокие результаты региона в дорожной сфере. По его словам, нормативное состояние уже имеют 83% дорог в агломерациях Югры и 87% региональных трасс. «Это очень достойный результат. Сейчас строят крупный мост через реку Обь. Отмечу, что там строительство идет с опережением графика. С губернатором наметили планы по дальнейшей работе. Темпы набрали хорошие, главное — теперь их не снижать и уверенно двигаться к нашей цели — созданию комфортной жизни для россиян», — отметил заместитель председателя правительства.

Проекты, обсужденные на встрече, направлены на улучшение транспортной доступности Югры и других регионов Уральского федерального округа, что играет ключевую роль в развитии экономики и повышении качества жизни населения.