Администрация Пыть-Яха устроила проверку из-за забастовки водителей

В Пыть-Яхе водители городских автобусов не вышли на маршруты из-за конфликта с руководителем и долгов по зарплате. Местная мэрия планирует в скором времени решить эту проблему, подтвердил глава муниципалитета Дмитрий Горбунов.

«Мы получили информацию, о том, что сотрудники компании «ЗапСибАвто», которые осуществляют пассажирские перевозки в нашем городе, а конкретно водители, не получают оплату от своего руководства. Мы оперативно связались с руководством компании. <...> Информация подтвердилась. Мы принимаем комплекс мероприятий для решения данного вопроса. <...> Сейчас компания-перевозчик своими действиями подводит всех жителей города под такую неприятную ситуацию. Администрация города вырабатывает решения по недопущению транспортного коллапса в городе. Перевозки в городе будут продолжаться. Мы постараемся в ближайшие дни все вопросы решить», ‒ сказал Горбунов на видео, опубликованном в соцсетях администрации.

Дмитрий Горбунов призвал жителей города обращаться в мэрию, если на каких-то маршрутах не будет перевозчика.