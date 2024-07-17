Число браков в ХМАО по-прежнему превышает количество разводов

Жители ХМАО по-прежнему чащу разводятся, чем женятся. За первую половину 2024 года в брак вступили 4222 пары, развелись – 4769, сообщили в региональном департаменте административного обеспечения.

Количество браков снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а число разводов уменьшилось менее чем на 1%, пишет «Вестник Сургутского района».

Аналогичная тенденция наблюдалась в Югре в период с января по март текущего года. Тогда на 100 браков приходилось 133 развода. В прошлом году ситуация была другая - югорчане чаще женились, чем разводились.

Ранее российские власти одобрили увеличение пошлины за расторжение брака с 650 до 5000 рублей. Нововведение вступит в силу 1 января 2025 года. Пошлина за заключение брака осталась на прежнем уровне — 350 руб. Повышение пошлины направлено на укрепление института семьи и снижение количества необоснованных разводов.