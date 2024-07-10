В России одобрили увеличение пошлины за развод в восемь раз

Совет Федерации одобрил увеличение пошлины за расторжение брака с 650 до 5000 рублей. Такую сумму придется заплатить супругам, у которых нет общих несовершеннолетних детей и которые хотят развестись по обоюдному согласию. Также это касается пар, которые разводятся через суд. Нововведение вступит в силу 1 января 2025 года. Пошлина за заключение брака осталась на прежнем уровне — 350 руб.

По словам инициаторов изменений, повышение пошлины направлено на укрепление института семьи и снижение количества необоснованных разводов. По их мнению, увеличение финансовых затрат на развод может стать дополнительным стимулом для супругов решать конфликты мирным путем.

Но есть и другие оценки. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила сомнение в эффективности такой меры. По ее словам, «история показывает, что увеличение стоимости или запреты никогда не приводили к решению проблемы».

По данным Росстата, число разводов в России растет четвертый год подряд. В 2021 году развелись 644 тысячи пар, в 2022-м - 683 тысячи, а в 2023-м - 683,7 тысячи.

В Югре количество разводов также растет: на 100 браков сейчас приходится 133 развода.