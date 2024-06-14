Врио губернатора Югры проведет первый рабочий визит в Нижневартовск

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук продолжает серию рабочих поездок по муниципалитетам региона, целью которых является детальное изучение местных территорий, планов развития и существующих проблем. Вторым пунктом его работы на местах станет Нижневартовск, где врио главы региона проведет два дня – 14-15 июня.

Программа визита включает в себя встречи с руководством города, депутатским корпусом, а также представителями градообразующих предприятий и городских сообществ. Ожидается, что Руслан Кухарук также осмотрит ключевые строительные и социальные объекты, реализуемые в рамках национальных и региональных проектов – включая школы, медицинские учреждения и точки благоустройства. Особое внимание будет уделено окружной клинической больнице, строительство которой ранее находилось под контролем заместителей губернатора – Азата Ислаева и Ольги Литовой.

15 июня запланированы встречи с руководителями крупных и градообразующих предприятий Нижневартовска, в ходе которых будут обсуждены текущие результаты деятельности и планы на будущее. Также состоятся встречи с представителями трудовых коллективов, общественности и некоммерческих организаций.

Завершающим аккордом визита станет участие Руслана Кухарука в XLVII фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2024», который ежегодно проходит на набережной реки Обь с 1975 года. Фестиваль объединяет более ста различных мероприятий, включая культурные, спортивные и национальные события, и является ярким событием культурной жизни региона.