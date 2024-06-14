Подвели итоги седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

В седьмом сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» участвовали 32 тысячи участников. Дипломантами стали 3 872 студента, среди них 12 из ХМАО, сообщила пресс-служба олимпиады.

«Список направлений Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особенно активно проявили себя в дисциплинах «Педагогическое образование (основное)» (пять дипломантов), «Креативные индустрии» (два), «Нефтегазовое дело» (два). Поздравляю участников олимпиады с высокими результатами», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Отметим, что олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты седьмого сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди них и учебные заведения Югры.

«Ежегодно все больше активных молодых людей и вузов из разных регионов России вовлекаются в экосистему «Я – профессионал», вносят вклад в укрепление кадрового суверенитета страны и становятся частью большого профессионального сообщества, которое объединяет лучшие университеты, активную молодежь и ведущих работодателей. Студенты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. В седьмом сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидируют Сургутский государственный педагогический университет (пять дипломов), Югорский государственный университет (три), Сургутский государственный университет (два), Нижневартовский государственный университет (два). Уверена, в следующем году еще больше студентов региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», — рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Дипломанты получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы России, а также пройдут стажировки в масштабных профильных компаниях. Для тех, кто стал обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.