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​30% клещей, укусивших югорчан, оказались зараженными

В Югре почти в три раза выросло число пострадавших от укусов клещей

​30% клещей, укусивших югорчан, оказались зараженными
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО за неделю с 5 по 12 июня в больницы обратились 611 человек, пострадавших от укусов клещей. Это почти втрое больше, чем неделей ранее, когда их было 233. Однако это число ниже, чем за аналогичную неделю в 2023 году, когда зарегистрировали 731 случай, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Наибольшее число югорчан пострадало на минувшей неделе в лесу – 29,3%, на дачах – 24,9%, в черте города – 24,9%, в парках и скверах – 2,16%, завозных – 17,03%», - сказано в сообщении.

С начала сезона за медпомощью обратились 1 386 человек. Больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске - 237, Пыть-Яхе - 164, Кондинском районе - 129, Нижневартовске - 110, Нефтеюганске - 104 и Сургуте - 99.

Специалисты исследовали 235 клещей. Доля зараженных составила 31,1%. Из них вирусом клещевого энцефалита -3,3%, боррелиями, вызывающими Болезнь Лайма - 31,1%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза – 6,2%, гранулоцитарного анаплазмоза -0,7%.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 43, комментариев: 0
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