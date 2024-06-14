Этнофестиваль «Югорские обласы» соберет почти 300 участников

В ХМАО на протоке Байбалаковская 29-30 июня пройдет традиционный этнофестиваль «Югорские обласы». Он соберет несколько сотен участников из разных стран мира, сообщает телеграм-канал «Юграмегаспорт».

«В соревнованиях примут участие порядка 270 этноспорстменов, в числе которых иностранные участники из 15 стран мира», - сказано в сообщении.

Спортсмены будут бороться за победу в дисциплинах, ставших классикой гонок на обласах: одиночные гонки, масс-старты, гонки экипажей, мужские и женские эстафеты, заплыв международных экипажей, гонка для детей.

В рамках соревнований пройдут состязания «Вызов этноспорта Югры». Югорские этноспорстмены сразятся со сборной мирового общества этноспорта. Восемь человек от каждого коллектива определят сильнейших в трех видах: поднятие обласа от груди вверх, удержание полена, перетягивание палки.

Первый день «Югорских обласов» завершится соревнованиями по национальной борьбе народов Севера. Мужчины выступят в четырех весовых категориях, женщины – в двух.