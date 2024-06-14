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​Этноспортсмены из разных стран мира съедутся в ХМАО

Этнофестиваль «Югорские обласы» соберет почти 300 участников

​Этноспортсмены из разных стран мира съедутся в ХМАО
Фото: скрин видео / телеграм-канал "Юграмегаспорт"

В ХМАО на протоке Байбалаковская 29-30 июня пройдет традиционный этнофестиваль «Югорские обласы». Он соберет несколько сотен участников из разных стран мира, сообщает телеграм-канал «Юграмегаспорт».

«В соревнованиях примут участие порядка 270 этноспорстменов, в числе которых иностранные участники из 15 стран мира», - сказано в сообщении.

Спортсмены будут бороться за победу в дисциплинах, ставших классикой гонок на обласах: одиночные гонки, масс-старты, гонки экипажей, мужские и женские эстафеты, заплыв международных экипажей, гонка для детей.

В рамках соревнований пройдут состязания «Вызов этноспорта Югры». Югорские этноспорстмены сразятся со сборной мирового общества этноспорта. Восемь человек от каждого коллектива определят сильнейших в трех видах: поднятие обласа от груди вверх, удержание полена, перетягивание палки.

Первый день «Югорских обласов» завершится соревнованиями по национальной борьбе народов Севера. Мужчины выступят в четырех весовых категориях, женщины – в двух.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 65, комментариев: 0
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