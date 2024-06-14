На автодороге Нижневартовского района Югры произошла авария по вине пьяного водителя

Накануне, 13 июня, на трассе «Нижневартовск-Излучинск» произошла авария, при которой легковушка улетела в кювет. ДТП случилось по вине пьяного водителя, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 09:15 на 9 км автодороги «Нижневартовск-Излучинск» в Нижневартовском районе, 36-летний водитель «Kia», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Toyota», после чего последнее авто съехало в правый кювет с последующим опрокидыванием», − говорится в сообщении.

При освидетельствовании на состояние опьянения виновника ДТП, зафиксировано 1,206 промилле в выдыхаемом воздухе.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали две аварии, в которых двое человек получили травмы.