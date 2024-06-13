Почти 20 млн рублей перевели жители ХМАО мошенникам за сутки

Мошенники украли у жителей ХМАО почти 20 млн рублей за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«За сутки полиция зафиксировала 21 факт мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Счета злоумышленников пополнились на 19 млн 268 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

От действий мошенников, в частности, пострадала 56-летняя жительница Пыть-Яха. Ей позвонил неизвестный и заявил, что женщина может потерять деньги. Выслушав доводы злоумышленника, югорчанка перевела на неустановленный счет 1 млн рублей.

Еще одной жертвой аферистов стала 63-летняя жительница Ханты-Мансийска. Женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что мошенники могут взломать ее счет и украсть все деньги. После этого югорчанка перевела порядка 200 тыс. рублей на «безопасный счет», а также оформила кредит на 660 тыс. Всего она перечислила мошенникам 885 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы для борьбы с мошенничеством. Такую меру сейчас рассматривает Роскомнадзор, который фиксирует многократный рост мошеннических звонков из других стран.