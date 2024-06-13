Движение большегрузов ограничили по федеральным трассам в ХМАО из-за жары

В уральских регионах временно ограничили движение грузового транспорта из-за аномальной жары. Ограничения будут действовать с 13 по 16 июня на федеральных автодорогах Югры, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, сообщили в пресс-службе Уралуправтодор.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше +32) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО», - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся с 10:00 (8:00 мск) до 22:00 (20:00 мск) ежедневно с 13 по 16 июня.

По данным синоптиков, с 13 по 15 июня воздух в ХМАО прогреется до +32 градусов. Пройдут грозы и дожди, усилится ветер.