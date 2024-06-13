В Югре осудят топ-менеджера нефтяной компании за многомиллионную взятку

В ХМАО перед судом предстанет топ-менеджер нефтяной компании «Росгеология». Он обвиняется в получении 7 млн рублей в качестве взятки. Расследование уголовное дела против него завершено, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый получил от учредителя ООО «Горизонт» взятку в размере 7 млн рублей за способствование в заключении договора на выполнение работ на месторождении в Ханты-Мансийском районе и за получение по нему аванса в размере 25 млн рублей», - сказано в сообщении.

Взяткополучателя заключили под стражу. Расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО «Горизонт» продолжается. Ранее сообщалось, что они обвиняются в совершении ряда преступлений, в числе которых невыплата заработной платы работникам, мошенничество, злоупотребление полномочиями, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Также следствие работает над погашением задолженности перед работниками ООО «Горизонт». На имущество и расчетные счета ООО «Горизонт» наложен арест.