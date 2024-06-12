В Нижнесортымском открылся самый крупный в Сургутском районе молодежный центр

В поселке Нижнесортымский открылся самый крупный в Сургутском районе молодежный центр. Общая площадь объекта составила почти 640 кв.м., сообщил глава района Андрей Трубецкой, который побывал на открытии центра.

«Учреждение расположилось в центре поселения на улице Нефтяников. В здании был проведен капитальный ремонт. Площадку оснастили современным оборудованием, большим концертным залом на 354 кв.м, в котором 100 посадочных мест для фестивалей, деловых игр и других мероприятий», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Также в центре оборудовали кибер-класс со специализированной техникой, пространство креатива для творческих ребят, мини-коворкинг и комнату матери и ребенка для работы «Клуба молодых семей».

Стоимость молодежного центра составила 24,7 млн рублей. Из них 18 млн рублей были направлены из федерального, регионального и местного бюджета. Еще 6,4 рублей - районные средства для проведения ремонтных работ.