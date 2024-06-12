Врио губернатора Югры провел встречу с руководителями крупного бизнеса Сургута

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук в рамках своей работы в Сургуте провел встречу с руководителями ключевых градообразующих и крупных предприятий региона. Встреча была направлена на обсуждение текущих направлений развития, которые важны для муниципалитетов и всего региона, а также на решение проблем, затрагивающих жителей Югры.

Основной доклад на встрече представил генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский, который подчеркнул важность сотрудничества с местными вузами для подготовки квалифицированных кадров. Олег Ваховский отметил, что предприятие активно разрабатывает обучающие программы в сотрудничестве с Югорским и Сургутским государственными университетами, что способствует подготовке специалистов, необходимых для устойчивой работы нефтегазовой отрасли.

Кроме того, генеральный директор рассказал о социальной деятельности компании, в том числе о поддержке медицинских и культурных учреждений. В частности, он выделил успешную работу городского дворца культуры «Камертон», который был признан лучшим корпоративным культурным предприятием Югры в 2023 году.

Обсуждение также затронуло вопросы надежности электроснабжения, которые актуальны для многих жителей Сургута. Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Елена Бакланова поделилась информацией о разработке специальной программы для улучшения электроснабжения, в том числе для СНТ, где увеличение объема потребления энергии вызвано переходом на постоянное проживание.

В завершение встречи Руслан Кухарук подчеркнул важность реализации обсуждаемых проектов для изменения облика Сургута и улучшения качества жизни югорчан. «Город должен создавать атмосферу комфорта, притягивать и оставлять человека здесь навсегда. Это все то, что создают в том числе и строители – набережные, дороги, велодорожки, красивые парки, скверы. Наша с вами задача, чтобы эти все проекты, которые обсуждались с людьми, были организованы в ближайшее время», – резюмировал врио главы Югры.