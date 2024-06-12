340 приусадебных участков подтопило в ХМАО из-за роста уровня воды в Оби

В Югре, по данным на утро 12 июня, подтопило 340 приусадебных участков. За сутки количество участков, куда пришла вода, выросло на 33, сообщается в сводке регионального МЧС.

«На реке Обь в СОТ городе Нижневартовск подтоплено 220 приусадебных участков (за сутки + 12 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ города Лангепас подтоплено 106 приусадебных участков (за сутки +21 участок)», — говорится на сайте ведомства.

Также есть подтопленные участки в населенных пунктах Былино Нижневартовского района и Саранпауль Березовского района.

За сутки вода в Оби поднялась на 2 см. По данным на утро 12 июня, уровень воды в реке в районе Нижневартовска составил 948 см.

9 июня уровень воды в Оби достиг критической отметки в 940 см. При возможном подъеме до 980 см произойдет подтопление почти 1 тыс. строений, где суммарно проживают около 3 тыс. человек.