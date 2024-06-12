Югорчан просят не оставлять детей без присмотра на берегу и в воде

В России с начала лета на водоемах произошло 200 происшествий, в которых погибли 178 человек, спасены 42. В авариях с маломерными судами погибли 43 человека, сообщает пресс-служба МЧС.

Наибольшей опасности на водоемах подвержены дети, чья безопасность требует особого внимания и контроля. Жителей ХМАО просят не оставлять детей без присмотра на берегу и в воде.

Помните, что чаще всего трагедии случаются при купании:

в необорудованном или запрещенном месте;

в состоянии алкогольного опьянения;

при перегреве.

На водную прогулку необходимо надевать спасательный жилет.

К авариям с маломерными судами приводят: