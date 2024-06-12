Более 270 млн рублей выделили в Сургутском районе на ремонт дорог

В Сургутском районе на ремонт дорог в этом году выделили свыше 270 млн рублей. Ремонтная кампания уже стартовала в нескольких населенных пунктах муниципалитета, сообщает телеграм-канал районной мэрии.

Так, в Белом Яре за месяц отремонтировали почти 3,2 км дорог из запланированных 3,7 км. Это подъезд к поселению, межквартальная автодорога по ул. Горького, улицы Лесная и Некрасова. Сейчас объекты благоустраивают, устанавливают дорожные знаки. Стоимость работ в Белом Яре — 128 млн рублей.

«В Солнечном уже отремонтировали дорогу по ул. Кедровой. По ул. Энтузиастов и Строителей из-за толщины асфальта решено сделать двускатный профиль. Работы пройдут также на ул. Транспортной. Их общая стоимость — 93 млн рублей», - уточнили в пресс-службе администрации.

Также ремонт пройдет в Угуте на автодороге вдоль улицы Сибирская. Стоимость работ оценивается в 50 млн рублей.