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​В Сургутском районе на ремонт дорог потратят свыше 270 млн рублей

Более 270 млн рублей выделили в Сургутском районе на ремонт дорог

​В Сургутском районе на ремонт дорог потратят свыше 270 млн рублей
Фото: admsr.ru

В Сургутском районе на ремонт дорог в этом году выделили свыше 270 млн рублей. Ремонтная кампания уже стартовала в нескольких населенных пунктах муниципалитета, сообщает телеграм-канал районной мэрии.

Так, в Белом Яре за месяц отремонтировали почти 3,2 км дорог из запланированных 3,7 км. Это подъезд к поселению, межквартальная автодорога по ул. Горького, улицы Лесная и Некрасова. Сейчас объекты благоустраивают, устанавливают дорожные знаки. Стоимость работ в Белом Яре — 128 млн рублей.

«В Солнечном уже отремонтировали дорогу по ул. Кедровой. По ул. Энтузиастов и Строителей из-за толщины асфальта решено сделать двускатный профиль. Работы пройдут также на ул. Транспортной. Их общая стоимость — 93 млн рублей», - уточнили в пресс-службе администрации.

Также ремонт пройдет в Угуте на автодороге вдоль улицы Сибирская. Стоимость работ оценивается в 50 млн рублей.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 108, комментариев: 0
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