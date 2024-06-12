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​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО

СК проверяет информацию о попавшем в трудовое рабство в Югре мужчине

​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО
Фото: СУ СКР по ХМАО

Следователи проверяют информацию о попавшем в трудовое рабстве в Югре мужчине. Доклад о ходе проверки предоставят председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Когалыме житель Курганской области попал в трудовое рабство. Работодатель насильно удерживает его и не выплачивает заработную плату», - говорится в сообщении.

Бастрыкину доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 162, комментариев: 0
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