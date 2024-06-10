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​Руслан Кухарук с командой правительства Югры по итогам работы на ПМЭФ привлек 70 млрд рублей

Эксперты: врио губернатора Югры достойно представил регион на ПМЭФ

​Руслан Кухарук с командой правительства Югры по итогам работы на ПМЭФ привлек 70 млрд рублей
Фото admhmao.ru

Буквально в первую неделю работы временно исполняющим обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук отправился во главе делегации региона на одно из важнейших событий года – Петербургский международный экономический форум. «Задачи, которые стояли перед нами: провести деловые встречи; подписать соглашения, которые ориентированы на продолжение уже запущенных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Югры; поиск новых партнеров; запуск новых проектов с существующими партнерами», – отметил Руслан Кухарук по итогам работы на форуме. А реальным результатом стало привлечение 70 млрд рублей в экономические, инфраструктурные, производственные и социальные проекты. Перечислим важнейшие из них.

Врио губернатора Югры подписал соглашения с компаниями «Самолет-Регионы» и «Медскан», которые включают в себя реализацию проектов в инновационно-технологическом центре «ЮНИТИ-ПАРК». «Договорились о том, что помимо строительства жилья, социальной инфраструктуры коллеги из ГК «Самолет» включатся в обустройство прилегающей территории. Кроме того, предложил рассмотреть возможность участия группы компаний в комплексном развитии территорий не только в границах Сургута, но и Сургутской агломерации», – отметил Руслан Кухарук. В свою очередь, «Медскан» построит частную поликлинику и примет участие в программе профессионального обучения медицинским специальностям.

С холдингом «Сибур» подписано соглашение о реализации социальных инвестиций в рамках программы «Формула хороших дел». Компания профинансирует 11 региональных и местных проектов. Еще один важный контрагент из сырьевой сферы – «Газпром нефть». «Подписали соглашение, в котором зафиксировали реализацию совместных проектов, направленных на внедрение наукоемких природоохранных технологий, – рассказал Руслан Кухарук. – Наметили дальнейшие планы по реализации проекта комплексной модернизации, обновлению экспозиции, инфраструктуры Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. Общее название концепции – «Энергия будущего». Это и об истории отрасли, и о креативных индустриях, и о профессии в целом. О том, как нефть преобразует наши города, страну, мир».

«Принципиальными в переговорах с предприятиями ТЭК для нас были позиции, связанные с продолжением социальных программ, ориентированных на создание комфортных условий и для работников, и в целом для жителей округа, создание проектов комфортной городской среды, проведение событийных мероприятий», – резюмировал врио главы региона.

Программу социальной догазификации Руслан Кухарук обсудил с руководством ПАО «Газпром межрегионгаз»: «По ее итогам будут построены 4 газопровода-отвода с ГРС, 4 межпоселковых газопровода, а также внутрипоселковые сети. Кроме того, обсудили ход исполнения программы догазификации к домовладениям, реализуемой в нашей стране по поручению Президента РФ. Сейчас жителями округа заключено 3 700 договоров на догазификацию, две трети из которых уже исполнено».

Конкретно для Сургута хорошая новость пришла по итогам переговоров с группой компаний «Акрон Холдинг». Ее дочерняя компания «Алмаз-Нефтесервис» уже представлена в регионе со своими нефтесервисными услугами, а в ближайшей перспективе – строительство завода по производству полимерно-армированной трубы. Это будет третье подобное производство «Акрон Холдинга» в России, и откроется оно на одной из производственных баз Сургута площадью 12 тысяч гектар. «В части вашего проекта по строительству завода отмечу, что мы готовы оказать всю поддержку, которая касается административных мер, сопровождения в части технологического присоединения», – заверил руководство «Акрон Холдинга» Руслан Кухарук.

Сложно даже перечислить все встречи и соглашения, которые были подписаны или пролонгированы представителями Югры на Петербургском экономическом форуме. Но эксперты сходятся во мнении, что Руслан Кухарук смог оперативно включиться в повестку нового для себя региона и показать отличное владение ситуацией. Благодаря управленческому и политическому опыту, врио губернатора Югры одновременно уделил внимание и запросам жителей, и сотрудничеству с многочисленными компаниями-партнерами. Это позволяет говорить, что Руслан Кухарук успешно взял в руки управление автономным округом и достойно представил его на главном инвестфоруме России.


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10 июня в 17:59, просмотров: 1019, комментариев: 0
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