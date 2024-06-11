Туристический поток в регионах Урала вырос на 23% за два года

Туристический поток в уральских регионах вырос за два года на 23%, сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он назвал этот результат впечатляющим.

«В этом году мы уже фиксируем рост турпотока. Так, по итогам первых четырех месяцев он на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 23% 2022 года. С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», - сказал Якушев.

По его словам, быстрыми темпами в УрФО развиваются такие виды туризма, как глэмпинги, водные сплавы с ночевкой в оборудованных кемпингах с душем и туалетами, пеший и горный виды туризма по оборудованным тропам. Северные регионы - Югра и Ямал - развивают программы по этнотуризму, которые погружают в культуру коренных народов Севера, дают возможность пожить в чуме и поесть строганину.

«Это только малая часть развития туристической инфраструктуры в УрФО. Предстоит нарастить туристическую привлекательность регионов и городов, возвести новые гостиницы и кемпинги, обустроить туристические тропы и маршруты», — добавил Владимир Якушев.

В общей сложности в 2023 году в регионы УрФО было организовано 8,9 млн туристических поездок. Это на 20% превышает показатель 2022 года.