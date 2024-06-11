В Югре обочины дорог очищают от мусора, выброшенного автомобилистами

На трассах ХМАО полосы отводы очищают от мусора. На обочинах скопилось большое количество отходов, которые в течение зимнего сезона выбрасывали автомобилисты.

«За зимний сезон в полосе отвода автомобильных дорог скапливается большое количество выбрасываемого автомобилистами бытового мусора, поэтому весной после схода снега дорожные бригады приступают к его уборке», - сообщает телеграм-канал «Депдорхоз Югры».

В среднем ежедневно в уборке мусора задействовано около 70 человек. Они упаковывают собранные отходы в мешки и вывозят на полигоны твердых бытовых отходов. От мусора также очищают площадки отдыха, которые часто становятся местом стихийных свалок.

Автомобилистов просят уважать труд дорожных рабочих. В ведомстве напоминают, что мусор не только портит эстетический вид автомобильных дорог, но и экологически опасен для природы и обитателей лесов.