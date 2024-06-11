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Ведьму из Краснодара заподозрили в обмане югорчанки

Жительница Кубани стала фигуранткой уголовного дела из-за обмана югорчанки

Ведьму из Краснодара заподозрили в обмане югорчанки
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО полицейские раскрыли серию мошенничеств, совершенных 23-летней жительницей Краснодара. Против девушки, которая притворялась ведьмой, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Девушка размещала в социальных сетях объявления о предоставлении магических услуг. Злоумышленница представлялась экспертом по эзотерике, магом, ведьмой. Так, в августе прошлого года мошенница обманула жительницу Октябрьского района. Под предлогом снятия порчи с семьи потерпевшей аферистка убедила последнюю перевести на продиктованный счет 163 тысячи рублей», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

От действий мошенницы также пострадала жительница Башкирии, которая заплатила за снятие порчи 19,5 тыс. рублей. Всего установлено 5 эпизодов противоправной деятельности. В числе пострадавших - жители Москвы, Пушкина и Гулькевичей. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 151, комментариев: 0
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