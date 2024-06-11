В ХМАО возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке

В поселке Зеленоборск Советского района четырехлетний ребенок получил травмы на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 9 июня на детской площадке по ул. Политехническая. На ребенка упала поддерживающая часть столба электропередачи.

«Несовершеннолетний госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу. Степень вреда, причиненного его здоровью, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - сказано в сообщении пресс-службы.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они также оценивают действия сотрудников электросетевой компании и администрации поселка.