​Мотоциклист спровоцировал аварию с двумя пострадавшими на трассе Югры

Мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка получили травмы в ДТП, произошедшем накануне, 10 июня, на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Байкер спровоцировал аварию, не выдержав безопасную дистанцию, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В 16:00 на 725 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 26-летний водитель мотоцикла «Honda», по предварительным данным, не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Audi» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП мотоциклист и его 17-летняя пассажирка получили травмы», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.