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​Руслан Кухарук начинает серию рабочих поездок по муниципалитетам. Первый – Сургут

Врио губернатора Югры проведет первый рабочий визит в Сургут

​Руслан Кухарук начинает серию рабочих поездок по муниципалитетам. Первый – Сургут
Фото admhmao.ru

В ближайшие месяцы временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук планирует посетить все муниципальные образования региона. Цель этих поездок — детально ознакомиться с местной действительностью, развитием территорий и существующими проблемами.

В программу рабочих визитов включены встречи с местными руководителями, депутатами, представителями ключевых предприятий и общественных организаций. Руслан Кухарук также осмотрит строительные и социальные объекты, в том числе, реализуемые в рамках национальных проектов и приоритетных региональных инициатив.

По словам Руслана Кухарука, посещение 22 муниципалитетов позволит ему увидеть реальное состояние дел в каждом населенном пункте. «Важно увидеть реальную картину в регионе, реальное положение дел в каждом городе и поселке. При принятии докладов от ответственных лиц буду сверяться с вами», – написал он в социальных сетях.

Первой точкой его маршрута станет Сургут, где губернатор проведет три дня – с 10 по 12 июня. Первый день будет посвящен встречам с управленческой командой города, включая администрацию и депутатов всех уровней.

11 июня запланировано посещение строящихся социальных объектов, таких как школы и медицинские учреждения, а также обсуждение планов развития с представителями градообразующих предприятий и общественностью. Среди значимых объектов — инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК».

В День России, 12 июня, Кухарук примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 430-летию Сургута. В конце недели запланирован визит в Нижневартовск, где губернатор продолжит свою работу по интенсивному изучению региона.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 88, комментариев: 0
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