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​В ХМАО оштрафовали поджигателя сухой травы

В Югре поджигателя сухой травы оштрафовали почти на 40 тысяч рублей

​В ХМАО оштрафовали поджигателя сухой травы
Фото: ru.freepik.com

В Кондинском районе задержали виновного в поджоге сухой травы. Его оштрафовали почти на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Инцидент произошел 16 мая на берегу реки Конда недалеко от нефтебазы. «Решением районного суда от 20 марта 2024 года расходы на тушение пожара (в размере более 26 тысяч рублей) взысканы с виновника его возникновения. Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

В МС подчеркнули, что использование открытого огня при установлении особого противопожарного режима запрещено. Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 153, комментариев: 0
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