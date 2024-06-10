​За выходные в Югре произошло два ДТП с участием мотоциклистов

В минувшие выходные в ХМАО произошло два ДТП, в которых один мотоциклист погиб, другой получил травму. Первая авария произошла в субботу, 8 июня, в 18:00 на улице Ленина в Мегионе. По предварительной информации, 49-летний мужчина на мопеде на быстрой скорости врезался в движущийся впереди автомобиль «Kia». В итоге пострадал только виновник столкновения.

«В тот же вечер 57 км + 378 км автодороги «Нефтеюганск - Сургут» в Сургутском районе, 55-летний мужчина, управляя мотоциклом «Bmv», по предварительным данным, на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi». В результате ДТП мотоциклист скончался в течение суток в медучреждении», − дополнили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб, девять − получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Напоминаем, байкер из Сургута разбился на федеральной трассе под Тюменью.