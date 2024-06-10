Почта России запустила первые зоны самообслуживания в Югре

В Югре в девяти отделениях Почты России появились первые зоны самообслуживания. С их помощью клиенты смогут самостоятельно подготовить письма и посылки для отправки. Это избавит югорчан от долгого ожидания услуг, сообщает пресс-служба Почты России.

«Воспользоваться зонами самообслуживания клиенты могут в почтовых отделениях Сургута (628401, 628403, 628415, 628426, 628414); Нижневартовска (628605); Югорска (628260); Когалыма (628486) и п.г.т.Пайковский (628331)», — говорится в сообщении.

Кроме того, Почта России планирует распространить проект и на другие почтовые отделения.

В настоящий момент клиенты Почты России могут самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании, либо распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении.