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​Югорский кедр борется за звание главного дерева России

Югорчане могут поддержать дерево в голосовании

​Югорский кедр борется за звание главного дерева России
Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

Югорский кедр участвует в ежегодном конкурсе по выбору главного дерева России. Сосна кедровая сибирская называется «КОС» и растет в Ханты-Мансийске в природном парке «Самаровский чугас» уже 250 лет. Ее высота более 50 метров, а название «КОС» в переводе с хантыйского языка – звезда, рассказали в Депнедра и природных ресурсов Югры.

«Поддержать дерево может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт https://rosdrevo.ru и отдать голос за наш кедр под номером 67. Голосование продлится до 1 августа», – говорится в сообщении.

Дерево участвует в конкурсе уже третий раз. В 2022 году оно вошло в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 64, комментариев: 0
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