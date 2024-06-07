Тематические смены организовали в пришкольных лагерях Сургутского района

В пришкольных лагерях Сургутского района проходят тематические смены. У каждого лагеря - свое направление: техническое, социально-гуманитарное, спортивное. Есть также смены, посвященные театральному искусству и Году семьи.

«Так, в Лянторской школе № 5 проходит программа лагерной смены «Техномир». На базе учреждения функционируют лаборатории, в которых дети в игровой форме изучают химию, физику, биологию и знакомятся с современной техникой, мотоциклами и беспилотными летательными аппаратами», - рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Школьники младших классов собирают конструкторы. Многие из детей изучают микробиологию: знакомятся с флорой, выращивают растения, проводят биологические исследования почвы и растений.

Ранее сообщалось, что почти девятьсот школьников Сургутского района отдохнут в летних лагерях за пределами Югры. Ребята побывают в Краснодарском крае, республике Башкортостан, Тюменской и Свердловской области.