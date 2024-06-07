В ГИБДД ХМАО рассказали, в каких городах чаще всего угоняют автомобили

В ХМАО в 2024 году чаще всего угоняли автомобили в Сургуте и Нижневартовске. Не зарегистрировали ни одного угона в Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Белоярском районе, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Чаще всего угоняют машины отечественного производства, в ночное время, в выходные дни, с улиц и дворовых территорий, при этом совершению каждого второго угона сопутствовало употребление спиртных напитков злоумышленниками», - сказано в сообщении.

Для большинства преступников угон не составил труда - ключи находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра. В нескольких случаях у злоумышленников был доступ к местами хранения ключей.

Все угнанные за 5 месяцев автомобили в ХМАО вернули их владельцам.