В Пыть-Яхе молодой мотоциклист получил травмы

Накануне, 6 июня, в Пыть-Яхе произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний мотоциклист. При столкновении с «Peugeot» его отбросило на движущийся в попутном направлении другой мотоцикл, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:50 на улице Нефтяников, 2 в городе Пыть-Ях, 69-летний водитель «Peugeot», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Suzuki», движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение, после чего последний транспорт отбросило на движущийся в попутном направлении мотоцикл «Honda», − говорится в сообщении.

В результате ДТП 18-летний водитель «Suzuki» получил травмы.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четверо человек.