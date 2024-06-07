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​Два мотоциклиста столкнулись друг с другом в ДТП в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе молодой мотоциклист получил травмы

​Два мотоциклиста столкнулись друг с другом в ДТП в Пыть-Яхе
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 6 июня, в Пыть-Яхе произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний мотоциклист. При столкновении с «Peugeot» его отбросило на движущийся в попутном направлении другой мотоцикл, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:50 на улице Нефтяников, 2 в городе Пыть-Ях, 69-летний водитель «Peugeot», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Suzuki», движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение, после чего последний транспорт отбросило на движущийся в попутном направлении мотоцикл «Honda», − говорится в сообщении.

В результате ДТП 18-летний водитель «Suzuki» получил травмы.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали четверо человек.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 106, комментариев: 0
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