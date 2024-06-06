В Ханты-Мансийске выберут лучших в России электромонтеров

В Ханты-Мансийске с 29 июля по 2 августа пройдет конкурс профессионального мастерства среди бригад электромонтеров распределительных сетей федерального масштаба. За звание лучших в профессии будут состязаться семь команд, среди них представители Югры, Тюмени и Ямала, сообщает телеграм-канал регионального департамента строительства и ЖКХ.

Мероприятие пройдет на учебном полигоне ЮГУ. Участников ожидают пять этапов, начиная от проверки теоретических знаний и заканчивая тушением пожара и оказанием первой помощи. В соревнованиях примут участие студенты Югорского госуниверситета, которые смогут поучиться у профессионалов.

«Подобные соревнования позволяют энергетикам не только продемонстрировать профессиональные навыки, но и совершенствовать свои знания. Я уверен, что для всех участников этот конкурс станет местом, где они получат ценный опыт, обретут новые знакомства и освоят лучшие производственные практики», — отметил глава депстроя и ЖКК Югры Матвей Каров.