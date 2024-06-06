В Югре произошло очередное ДТП с участием мотоцикла

Накануне, 5 июня, в поселке городского типа Высокий в ХМАО юный водитель питбайка на большой скорости врезался в дерево. В результате ДТП он получил травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция.

«Около 19:30 на улице Мира пгт. Высокий, 17-летний водитель питбайка, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на препятствие в виде дерева», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Напоминаем, ранее водитель мотоцикла и его пассажирка погибли в ДТП в Мегионе.