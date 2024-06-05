81 млн рублей выделили в Сургутском районе на снос аварийных домов

В Сургутском районе в 2024 году запланирован снос 40 расселенных домов. Все они признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации. На ликвидацию строений из местного бюджета выделили 81 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Накануне работы по сносу стартовали в Белом Яре.

«На снос шести объектов в Белом Яре и пяти в Лянторе муниципальные контракты уже заключены. Также в планах – очистить территорию от 15 бывших жилых домов в Угуте, семи в Локосово, пяти в Русскинской и двух в Ульт-Ягуне», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

За последние пять лет в Сургутском районе снесли 209 домов, на эти цели потратили 195 млн рублей. В новые квартиры переехали порядка 3 тысяч семей муниципалитета.