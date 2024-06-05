У Ханты-Мансийского НПФ появился свой улей

Ханты-Мансийский НПФ для снижения воздействия на окружающую среду сокращает объём использования бумаги, организовал велостоянку и отказался от использования служебного транспорта. Фонд использует современные энергосберегающие технологии для обслуживания офисов. Сотрудники фонда принимают активное участие в городских субботниках и высадке деревьев. В этом году у Ханты-Мансийского НПФ появился улей – это еще один шаг к заботе о природе.

Пчёлы – элемент экосистемы. До 75% мирового продовольствия производится сегодня благодаря пчёлам. По данным ООН, в опылении нуждаются 85% растений, которые выращивают люди, и до 90% диких цветковых растений. Активное применение пестицидов в сельском хозяйстве, сокращение среды обитания, глобальное потепление приводят к сокращению пчелиной популяции. Федеральный научный центр пчеловодства напоминает также о том, что ухудшается ситуация с вредителями, которые не только сами по себе ослабляют колонии пчёл, влияя на иммунитет, но и распространяют смертельные болезни. Без пчёл многие растения исчезнут и человечество потеряет часть продуктов. Поэтому так важно заботиться о пчёлах.

Сотрудничество Ханты-Мансийского НПФ с экопасекой Пчелошеринга – новый этап в реализации социально значимых инициатив. Улей Ханты-Мансийского НПФ находится вдали от трасс и городов – на холме Кавказского предгорья – под заботливым наблюдением опытных пчеловодов. Улей оборудован камерами, которые транслируют, что происходит с пчёлами и с природой вокруг пасеки. Ролики о жизни пчёл познавательны, а их просмотр помогает отдохнуть. Понаблюдать за ульем Ханты-Мансийского НПФ можно по ссылке.

Сегодня 5 июня – Всемирный день окружающей среды. Главная цель праздника – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды. В этот день каждый может присоединиться к мировому экологическому движению и внести личный вклад в сохранение и восстановление окружающей среды.