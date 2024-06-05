Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с участием самоката

Накануне вечером, 4 июня, в Нижневартовске произошло ДТП с участием электросамоката. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 18.30, 17-летняя девушка, управляя электросамокатом, при движении по тротуару, допустила столкновение с автомобилем «Lexus», выезжающим из дворовой территории. В результате автоаварий девушка получила травмы», − говорится в сообщении.

Всего за сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы, в том числе три ребенка.