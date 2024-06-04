​ Югорчане стали больше тратить и меньше откладывать

Жители ХМАО стали больше тратить и меньше откладывать, следует из результатов исследования сервиса SuperJob. За год число сторонников идеи «больше тратить» выросло - такой стратегии придерживается 21% опрошенных россиян. При этом идея «больше экономить» стала менее популярна - ее поддерживают 39% респондентов.

«Изменения коснулись и стратегии сбережений: копят «на черный день» сейчас чуть реже, чем в прошлом году (хотя это по-прежнему самая популярная цель), а на отдых и приобретение недвижимости — чуть чаще. Таким образом, в топ-5 популярных целей накопления у россиян — создание финансовой подушки безопасности (29% опрошенных), путешествия и отдых (23%), недвижимость (21%), будущее детей (16%), пассивный доход (14%)», - сообщается на сайте сервиса.

Каждый третий россиянин, имеющий накопления, стремится откладывать от 10 до 25% своего заработка. Мужчины чаще копят на недвижимость, автомобили и создание пассивных источников дохода, в то время как женщины предпочитают направлять сбережения на путешествия и медицинские услуги.

Россияне до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, автомобилей и брендовых вещей, в то время как люди старше 45 лет предпочитают формировать накопления на «черный день».

Среди граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей наиболее востребованными являются долгосрочные цели, такие как создание финансовой подушки безопасности и обеспечение будущего детей. Те же, кто получает до 50 тысяч рублей, чаще копят на приобретение дорогих вещей, таких как техника и мебель.