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​Молодежь Сургутского района зовут на антинаркотический сплав

Традиционный антинаркотический сплав для молодежи пройдет в Сургутском районе

​Молодежь Сургутского района зовут на антинаркотический сплав
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

В Лянторе 6 июля пройдет ежегодный «Молодежный антинаркотический сплав». Участники соберутся на берегу реки Пим в районе моста «Горбатый», сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

«Участников ожидает обязательный инструктаж, мастер-классы по гребле на туристическом рафте, установка туристической палатки и сбор плавсредств, культурное посвящение в водные туристы и интерактивная сессия. Также запланированы две дискуссии, где молодежь поразмышляет о вреде наркотиков и алкоголя, а также выявит плюсы жизни без зависимостей», - рассказали подробности в мэрии.

Принять участие в сплаве могут люди от 18 до 35 лет, у которых есть личное снаряжение. Также желательно быть в хорошей физической форме.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 114, комментариев: 0
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