Традиционный антинаркотический сплав для молодежи пройдет в Сургутском районе

В Лянторе 6 июля пройдет ежегодный «Молодежный антинаркотический сплав». Участники соберутся на берегу реки Пим в районе моста «Горбатый», сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

«Участников ожидает обязательный инструктаж, мастер-классы по гребле на туристическом рафте, установка туристической палатки и сбор плавсредств, культурное посвящение в водные туристы и интерактивная сессия. Также запланированы две дискуссии, где молодежь поразмышляет о вреде наркотиков и алкоголя, а также выявит плюсы жизни без зависимостей», - рассказали подробности в мэрии.

Принять участие в сплаве могут люди от 18 до 35 лет, у которых есть личное снаряжение. Также желательно быть в хорошей физической форме.