Югра вошла в тройку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей

Югра заняла третье месте в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей. По оценке аналитиков РИА «Новости», у югорских пар с двумя детьми после всех необходимых расходов остается около 93 тысяч рублей, с одним ребенком – 112 тысяч. На первой и второй строчках оказались Ямал и Москва.

«Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня», - отмечает издание.

В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен.

Авторы исследования отмечают что в 11 российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается менее 20 тысяч рублей, из них в трех регионах - менее 10 тысяч рублей. За год ситуация стала хуже - в 2023-м подобное наблюдалось только в восьми регионах.