Прокуратура проводит проверку из-за гибели кошки в самолете Utair

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за гибели кошки в самолете Utair, летевшем из Москвы в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Ютэйр. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», - сказано в сообщении.

Хозяева погибшей кошки рассказали, что животное находилось в салоне самолета под сидением. Во время полета стало очень жарко, хозяева пытались достать кошку из переноски, но другие пассажиры сделали им замечание, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Она умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы ее спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировали, им было все равно. Из-за жары в салоне и у ребенка повысилась температура», – рассказала хозяйка погибшей кошки.

Она написала жалобу в Utair. Тело животного после перелета забрали работники аэропорта.