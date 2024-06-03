В минувшие выходные в Югре произошло смертельное ДТП

В субботу, 1 июня, в городе Белоярский в ХМАО автомобиль съехал в кювет. В результате аварии автоаварии 38-летний пассажир скончался в течение суток после происшествия, а водитель и четыре человека, находившихся в машине, в том числе трое несовершеннолетних − получили травмы.

«Около 06:05 в городе Белоярский, 22-летний водитель «Ваз», по неустановленной причине, допустил съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за минувшие выходные в регионе зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, 12 − получили травмы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.