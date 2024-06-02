Популярность кикшеринга среди югорчан остается стабильной по сравнению с весной прошлого года

Этой весной популярность сервисов кикшеринга среди югорчан остается стабильной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По количеству пользователей таких сервисов Югра занимает 4 строку среди регионов УРФО, обгоняя Челябинскую, Кировскую и Курганскую область. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов.

Югорчане активнее арендуют самокаты в путешествиях – 77% трафика пришлось на сайты проката, которые работают за пределами Урала.Любопытно, что наибольшее внимание к аренде самокатов среди жителей ХМАО наблюдается со среды по пятницу, при этом по четвергам оно максимальное - на 28% выше среднесуточного значения. А самым «свободным» от самокатов днем, как правило, становится понедельник.

В целом по России трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.